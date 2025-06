Equitazione, Europei Endurance: l'Italia è argento a squadre

Si chiude con una bellissima medaglia d'argento a squadre per l'Italia l'Europeo di Equitazione Endurance di Castiglione del Lago, in Umbria. Il Team Italia, autore di una eccellente strategia di squadra, ha completato i 160 chilometri della selettiva competizione (69 partenti) con un tempo totale di 27 ore, 54 minuti e 42 secondi, grazie alle performance di tre debuttanti in un Europeo senior: Caterina Coppini, Federico Valeri e Nicole Frisan. Caterina Coppini, 23 anni il prossimo 13 luglio, veneta, ma nata a Brescia, è stata la migliore dei tre azzurri in classifica, e in sella a Zirmo de Pine si è piazzata al quinto posto individuale dopo una prova che l'ha vista fin dall'inizio nel gruppo dei migliori. La giovane figlia e sorella d'arte ha completato la gara alla media di 18.645 km/orari. Ma a concretizzare l'argento per la squadra azzurra è stata la costanza del 22enne abruzzese Federico Valeri con Demon Melograno, che ha chiuso al 12esimo posto (17.393 km/h) e soprattutto la tenacia della goriziana Nicole Frisan con Stella, che ha chiuso al 18esimo posto (15.793 km/h). A vincere l'oro individuale è stata l'olandese Marijke Visser con Chaitana des Chaises (19.044 km/h) che nella volata finale ha preceduto la francese France Paul su D'Arohz Rouge du Val. Terzo lo spagnolo Gil Berenguer Carrera su Jilguero II ex Clavijo de Guad. Nella classifica a squadre la Spagna si è aggiudicata l'oro (26:24:21). Argento all'Italia e bronzo all'Olanda (28:03:04). Quella di oggi è per l'Italia l'ottava medaglia in un Europeo Senior (tre d'oro, due d'argento e due di bronzo). ""Oggi - il comento del presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola - è stata premiata un'impeccabile strategia di squadra. Per questo voglio rivolgere un ringraziamento a tutto il Team, ai tecnici, a tutto lo staff e soprattutto ai ragazzi, capaci di conquistare una bellissima medaglia d'argento".