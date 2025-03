Tuscany Skytrail Tour: 4 gare per assegnare la Coppa Toscana Skyrunning

Un circuito di competizioni Skyrunning e Skytrail accomunate dagli stessi valori e sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning: nell’ordine Elba Trail, Ultra Trail Mugello, Skytrail Covigliaio e Lunigiana Skyrace. Si corre per la Coppa Toscana Skyrunning



Al via tra meno di un mese, con l’Elba Trail del 12 aprile, la Coppa Toscana Skyrunning. Alla sua prima edizione, il circuito ospita le quattro maggiori gare Skyrunning della Toscana, tutte affiliate alla FISky (Federazione Italiana Skyrunning). Un progetto ambizioso e lodevole, quello di questo circuito, che mira a promuovere le aree montane della regione in primis, oltre che diffondere le discipline della corsa off-road, in particolare skyrunning e skytrail. Il circuito, che gode del sostegno di amministrazioni locali e Giunte Regionali, è stato ufficialmente presentato in una conferenza stampa che si è tenuta a fine febbraio e che ha visto presenti, in un unico appuntamento, tutti gli organizzatori. Tra questi anche Giovanni Zorn, organizzatore di Ultra Trail Mugello e Delegato Regionale della Federazione italiana Skyrunning, a cui il successo di questa prima edizione sta particolarmente a cuore



“Siamo molto orgogliosi di questo progetto perché, attraverso lo sport che amiamo, va a valorizzare angoli stupendi della Toscana, una bellezza diversa da quella dell'immaginario comune fatto di colline e strade bianche. Si tratta di competizioni in ambienti naturali selvaggi fino ai 2000 m di quota, su sentieri spesso anche severi ed impervi, sentieri che uniscono paesaggio, natura e storia delle nostre Montagne”, queste le sue parole.



Ma veniamo alle singole gare. A dare il via allo show saranno i sentieri dell’Elba Occidentale, teatro dell’Elba Trail il prossimo 12 aprile a Marciana e Marciana Marina. Due gare: la più lunga e impegnativa da 60 km e 3000 D+ e quella più “alla portata di tutti”, da 25 km e 1100 D+, per godersi nel giro di una manciata di ore tutti i paesaggi dell’isola dalle belle spiagge e dal mare cristallino.



Sarà quindi la volta dell’Ultra Trail Mugello, che si terrà il 26 e 27 aprile a Badia di Moscheta (Firenzuola). Tre distanze: 60, 43 e 24 con dislivelli per tutti i gusti per una gara che festeggia quest’anno la sua decima edizione.



Il 2 giugno sarà il turno della Skytrail Tre Cime del Covigliaio, a Covigliaio (Firenzuola). 40 e 28 km tra le guglie e gli strapiombi delle “piccole Dolomiti Fiorentine”.



La Lunigiana Skyrace del 27 settembre, che si terrà a Fivizzano (MS), chiuderà il circuito: 45 e 22 chilometri, sarà anche palcoscenico delle attese premiazioni finali e dell’assegnazione della Coppa Toscana Skyrunning.