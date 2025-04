Tuffi: CdM, azzurri terzi nel Team Event in Canada

Un quartetto forte, determinato e amalgamato alla perfezione dal direttore tecnico Oscar Bertone. L'Italia, dopo il secondo posto di sette giorni fa a Guadalajara, è terza nel Team Event unica finale in programma nella seconda giornata della seconda tappa della World Cup, in svolgimento a Windsor in Canada. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini chiudono con 402.45 punti, dietro all'inarrivabile Cina con 478.80 e al Messico che questa volta non sbaglia e totalizza 412.70. Tutte buone le routine degli azzurri ad eccezione di una lieve sbavatura di Santoro nell'ingresso del triplo salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (57.50). Super i 67.20 della nuova coppia nel sincro mixed dalla piattaforma composta da Giovannini e Jodoin di Maria: il doppio salto mortale e mezzo con un avvitamento e mezzo è ottimo nel sincronismo e nell'esecuzione individuale.