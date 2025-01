Trail running, al via la Corsa della Bora

Conto alla rovescia per l'edizione decennale della Corsa della Bora, l'evento di punta del trail running invernale, organizzato da Asd SentieroUno. Nove distanze abbracceranno tutto il Carso da Trieste all'Isontino, costeggiando il confine italo-sloveno. Domani partiranno gli atleti in corsa per le due distanze più lunghe, mentre domenica sarà la giornata clou con le premiazioni a Portopiccolo. L'evento è sostenuto da Regione Fvg e Promoturismo, Aics e i Comuni di Trieste, Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino, in collaborazione con Coni e Fidal. Anche quest'anno il numero di iscritti supera l'edizione precedente, come spiega il presidente di Asd SentieroUno e direttore della Corsa della Bora, Tommaso de Mottoni: "Stiamo raggiungendo i tremila iscritti, mai così tanti. Gli atleti sono ogni anno più numerosi e possiamo dire che abbiamo avuto dieci edizioni da record. Sicuramente dal prossimo anno dovremo iniziare a mettere dei limiti alle iscrizioni". Le gare vanno dall'inclusiva 5 Km all'eroica 105 Km. Tra i top runner che correranno la gara regina, la Anniversary Ultra 105 Km, spiegano i promotori, ci sarà lo chef trentino Marco Gubert e la ricercatrice triestina Nicol Guidolin. Tra i favoriti della gara in due tappe Expedition Ultra 50 + 50 Km ci sono Alice Modignani Fasoli e Matteo Maggi. Favoriti anche l'argentino Agustin Pecantet e Giulia Vinco. Alla S1 Explorer Ultra 84 Km c'è grande aspettativa per il trentenne Danilo Mondo e per Chiara Boggio. Tra i nomi di punta alla Transkarst Ultra 57Km il giovane Gianluca Pinton e Nazareno Salpistis. Tra le donne top runner spiccano la tedesca Lena Laukner ed Evelyne Lachner.