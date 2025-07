Buonfiglio: "Federazioni forti se squadra di comando coesa"

"Le Federazioni, il Coni e le associazioni sportive sono forti se la squadra di comando è coesa, trasparente e coerente con i valori che lo sport ci sta insegnando e che abbiamo l'obbligo di portare avanti". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio in collegamento con la Fiera di Rimini, che sta ospitando i campionati italiani di categoria di danza sportiva. "Il modello sportivo è l'unico veicolo per salvaguardare le nostre giovani e i nostri giovani in un mondo sempre più conflittuale e che ha bisogno di un comportamento etico, di passione e di entusiasmo. Siamo piacevolmente condannati a vincere. Vi assicuro che sentire l'inno d'Italia all'estero è qualcosa di gratificante. E io mi voglio gratificare tutti i giorni", ha aggiunto il numero 1 dello sport italiano che si è poi rivolto alla presidente della Fidesm, Laura Lunetta. "Quello che state facendo è straordinario. Danzando con armonia, state stravolgendo il vostro mondo. Laura, stai raggiungendo risultati nell'interesse della Federazione - ha concluso -. La tua vicepresidenza alla Federazione mondiale della danza sportiva ha un significato importante. Abbiamo l'impegno e l'obbligo di essere presenti a livello internazionale, perché questo facilita tutto: la conoscenza, la presenza e l'aggiudicazione di eventi importanti. Ed è con gli eventi importanti che si valorizzano anche gli impianti".