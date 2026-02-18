Malagò: "French Alps 2030 valuterà l'eventuale partecipazione di Torino"

Per quanto riguarda l'eventuale partecipazione di Torino alle Olimpiadi invernali del 2030 sulle Alpi francesi "sta tutto in mano al comitato organizzatore di French Alps 2030, mi risulta che stanno facendo delle valutazioni, non so se hanno la possibilità di fare qualcosa di analogo con gli impianti indoor esistenti a Nizza": lo ha spiegato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò a margine di un evento a Casa Italia in Triennale Milano. Torino, per quanto riguarda il pattinaggio di velocità, ha proposto l'Oval Lingotto, impianto usato ai Giochi del 2006, visto che la Francia non dispone di un impianto indoor che soddisfi i requisiti del Cio. "Domani incontro il mio omologo della Francia, vi saprò dire qualcosa di più dopo averci parlato" ha aggiunto Malagò.