Malagò: "French Alps 2030 valuterà l'eventuale partecipazione di Torino"

18 Feb 2026 - 12:09
Per quanto riguarda l'eventuale partecipazione di Torino alle Olimpiadi invernali del 2030 sulle Alpi francesi "sta tutto in mano al comitato organizzatore di French Alps 2030, mi risulta che stanno facendo delle valutazioni, non so se hanno la possibilità di fare qualcosa di analogo con gli impianti indoor esistenti a Nizza": lo ha spiegato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò a margine di un evento a Casa Italia in Triennale Milano. Torino, per quanto riguarda il pattinaggio di velocità, ha proposto l'Oval Lingotto, impianto usato ai Giochi del 2006, visto che la Francia non dispone di un impianto indoor che soddisfi i requisiti del Cio. "Domani incontro il mio omologo della Francia, vi saprò dire qualcosa di più dopo averci parlato" ha aggiunto Malagò. 

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

Big match a Perugia

Big match a Perugia

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

