Tennis, Zverev rischia con Bublik ma raggiunge i quarti a Shanghai

13 Ott 2026 - 15:17
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Il giorno dopo aver avuto la certezza di diventare numero 1 al mondo a fine anno grazie all'uscita di scena di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Shanghai, Alexander Zverev ha rischiato di fare la stessa fine dello spagnolo nel match degli ottavi di finale del torneo cinese contro il kazako Bublik. Vinto il primo set al tie break, il tedesco ha perso il secondo per 6-4 e ha dovuto aspettare fino al tie break decisivo per piegare la resistenza dell'avversario e raggiungere i quarti di finale, dove affronterà l'australiano Alex De Minaur. 

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