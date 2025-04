Tennis: Wta Stoccarda, Errani-Paolini eliminate in doppio

Non è riuscito l'en plein a Jasmine Paolini al 'Porsche Tennis Grand Prix' (WTA 500 - montepremi 925.661 dollari) che si sta disputando sulla terra rossa indoor della 'Porsche Arena' di Stoccarda, in Germania. Paolini ed Errani, seconde favorite del seeding, sono state infatti eliminate nei quarti (per loro l'esordio) del tabellone del doppio: le due azzurre hanno ceduto per 6-2, 2-6, 10-8, in poco più di un'ora e un quarto di gioco, alla russa Ekaterina Alexandrova e la cinese Zhang Shuai.