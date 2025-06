Saranno Dayana Yastremska e McCartney Kessler a contendersi la finale del torneo Wta di Nottingham. La tennista ucraina ha eliminato in due set (6-4, 6-4) in semifinale la polacca Magda Linette, mentre l'americana ha vinto sempre in due set (6-4, 6-2) contro la slovacca Rebecca Sramkova.