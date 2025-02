Mirra Andreeva batte Iga Swiatek e si qualifica per la semifinale del Wta 1000 di Dubai. La giocatrice russa si è imposta con un doppio 6-3, in un'ora e 38' di gioco, sulla numero due del ranking mondiale, diventando la più giovane a battere Swiatek nel circuito e la più precoce semifinalista nella storia del Wta 1000 di Dubai. In semifinale Andreeva affronterà la vincente della sfida tra Rybakina e Kenin.