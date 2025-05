Jannik Sinner e Roberto Baggio si sono trovati mentre sono in corso gli Internazionali d'Italia di tennis. "Il Divin Codino" è a Roma per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna in programma all'Olimpico alle 21 con diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Il Pallone d'Oro 1993 ha documentato l'incontro con una foto messa su Instagram corredata dalla seguente didascalia: "Che bello averti incontrato".