Tennis, Wta 250 Auckland: wild card per Halep

Ci sarà anche Simona Halep al via dell'Asb Classic, Wta 250 in programma dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 alla Manuka Doctor Arena di Auckland. Diventano così cinque le campionesse Slam nel tabellone del torneo neozelandese. C'è grande attesa, infatti, per il rientro in campo di Emma Raducanu, che ha trionfato allo US Open del 2021. La britannica, numero 59 del mondo, sarà testa di serie numero 6. La numero 7 sarà Naomi Osaka, ex numero 1 Wta e quattro volte campionessa Slam. Al via anche Sloane Stephens, campionessa allo US Open 2017 che ha trionfato a Auckland nel 2016, e Sofia Kenin, vincitrice dell'Australian Open 2020.