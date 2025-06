Tennis: Wimbledon vuole celebrare Andy Murray con una statua

Se il Roland Garros ha voluto celebrare il 14 volte vincitore del torneo, Rafa Nadal, incastonando nella terra rossa una placca speciale con tanto di impronta vicina al n.14, a Wimbledon si pensa di erigere una statua al tennista di casa Andy Murray, due volte vincitore de torneo più famoso al mondo. Come riporta la Bbc, il presidente dell'All England Club, Debbie Jevans, ha dichiarato ad un podcast che sono in corso trattative col trentottenne Murray per mantenere la promessa. "L'ambizione è di inaugurarla nel 2027, in occasione del 150/o anniversario del nostro primo torneo, che si tenne nel 1877" ha detto Jevans. Murray ha vinto due volte a Londra, nel 2013 - quando diventò il primo britannico a vincere dopo ben 77 anni - e nel 2016. A Wimbledon si può già ammirare la statua in bronzo di Fred Perry, l'ultimo campione britannico maschile prima di Murray, eretta nel 1984 per celebrare il 50/o anniversario del suo primo campionato di singolare.