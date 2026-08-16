Tennis, Atp Cincinnati: Berrettini eliminato al primo turno, Lehecka vince in tre set

16 Ago 2026 - 08:53
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Matteo Berrettini fuori da Cincinnati. L'ex numero 6 del mondo, oggi numero 42, è stato battuto 6-3 6-7(3) 6-3 dal ceco Jiri Lehecka, numero 14 ATP, al Family Lindner Tennis Center che ospita il Masters 1000 di Cincinnati. Lehecka ha ottenuto la 14a vittoria nelle 20 partite giocate in stagione nei Masters 1000. Finalista a Miami, uno dei sei giocatori in tabellone con almeno una finale Masters 1000 all'attivo, raggiunge il terzo turno per la sesta volta su sette tornei di questa categoria giocati in stagione.

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