Tennis: Simona Halep annuncia il ritiro a 33 anni e dopo due Slam

"In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbe stato il mio futuro - ha detto ancora - . Stasera non so se è con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti. Ho sentito di dover prendere questa decisione anche perché sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio fisico, che non tornerà più ad essere quello che era. E' difficile essere qui con quello che significa. Per questo ho deciso di venire qui a Cluj, di giocare davanti a voi e dire addio su un campo da tennis. Anche se la mia prestazione non è certo stata delle migliori ci ho messo l'anima e sono davvero felice che voi foste a vedermi. Mi meraviglierei del contrario: questa è stata l'ultima volta che ho giocato qui e non voglio piangere".