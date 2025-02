Tennis: Sanguinetti entra nel team di Rybakina

Si presenta subito con una novità ad Abu Dhabi (WTA 500 - montepremi 1.064.510 dollari) dove è la campionessa in carica Elena Rybakina. La 25enne kazaka, n.5 del ranking e prima favorita del seeding, ha aggiunto l'ex tennista azzurro Davide Sanguinetti al suo team ed ha ribadito le critiche verso la WTA per la gestione del caso del suo coach Stefano Vukov, ancora sospeso per presunta violazione del codice di condotta del tour. Rybakina aveva chiuso la collaborazione con Goran Ivanisevic dopo l'uscita al quarto turno dell'Australian Open ma i rapporti tra i due si erano già incrinati dopo l'annuncio a Capodanno da parte di Elena del ritorno in squadra di Vukov (con il quale i rapporti si erano interrotti lo scorso agosto alla vigilia dello Us Open). La campionessa di Wimbledon 2022 ha ingaggiato Sanguinetti per accompagnarla nei tornei e lavorare con Vukov, che è tuttora bandito da tutti gli eventi in attesa della conclusione dell'indagine sulla sua condotta: lo spezzino è già con Rybakina questa settimana ad Abu Dhabi.