La Coppa Italia FISO di orienteering conquista il veronese con 2 Days Lake Garda - Monte Baldo

Il Rifugio Mondini sul Baldo, presso il quale avrà sede la segreteria dell’evento, porta anche il suo nome. Per questo, in occasione della due giorni (sabato 7 giugno, ore 11) verrà omaggiata nel Baito la memoria del grande studioso del paesaggio con il convegno Orienteering e la cartografia nella terra di Eugenio Turri. Narratore, professore universitario e collaboratore dell'Istituto Geografico de Agostini, nel 1973 Turri ha pubblicato il libro Il Monte Baldo, con cui raccontò “la montagna dei veronesi” come un vero e proprio museo

vivente, dove si possono comprendere i complessi meccanismi dei fenomeni naturali. Sarà presente all’incontro anche il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università degli Studi di Verona,m nuovamente impegnato sul campo per la realizzazione di uno studio finalizzato a misurare ed esaminare le

capacità fisiche e cognitive degli atleti master orientisti. Recenti studi hanno evidenziato, infatti, come l'orienteering, caratterizzato da abilità fisiche e cognitive, possa essere particolarmente utile a contrastarne il declino favorendo un invecchiamento sano.