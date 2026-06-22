Tennis: rifiuta il test antidoping, 4 anni di stop a Vondrusova

Quattro anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Marketa Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'Itia, l'agenzia internazionale del tennis, per aver detto no a un controllo lo scorso dicembre; successivamente, la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'Itia non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto, e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030.