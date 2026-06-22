Tennis: rifiuta il test antidoping, 4 anni di stop a Vondrusova

22 Giu 2026 - 16:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 Marketa Vondrousova © Getty Images

 Marketa Vondrousova © Getty Images

Quattro anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Marketa Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'Itia, l'agenzia internazionale del tennis, per aver detto no a un controllo lo scorso dicembre; successivamente, la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'Itia non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto, e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030.

tennis
marketa vondrousova
wimbledon

Ultimi video

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

04:21
DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

01:16
Schwazer, nuove accuse di doping

Schwazer, nuove accuse di doping

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

02:34
DICH DARIO MORELLO BOXING NIGHT DICH

Dario Morello: "Non doveva capitare l'infortunio, ma prendo il lato positivo"

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

00:30
MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

01:19
MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

I più visti di Altri Sport

MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

DICH ERRANI-VAVASSORI DICH

Errani-Vavassori: "Abbiamo fatto vedere un grande tennis"

"110 FPI - Roma Boxing Night": su Mediaset lo show per 110 anni della federazione

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
 Marketa Vondrousova
16:16
Tennis: rifiuta il test antidoping, 4 anni di stop a Vondrusova
Jannik Sinner e il trofeo di Wimbledon 2025
15:39
Wimbledon, Sinner è pronto: "Mi sono ripreso bene, ma le prime partite saranno delicate"
11:05
Sci alpino, Franzoni riceve la sua cabina a Kitzbuehel: "Giornata speciale"
16:52
Golf, Sharp ancora partner dell'Open d'Italia