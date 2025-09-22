Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, ranking Wta: Paolini sempre leader azzurre, Sabalenka resta la regina

22 Set 2025 - 09:48

Tre azzurre tra le prime cento, con Jasmine Paolini leader italiana e stabile all'ottavo posto. Dopo la Billie Jean King Cup e il torneo di Seoul, la classifica Wta registra un passo avanti Lucia Bronzetti, ora numero 73, mentre è stabile l'altra protagonista del successo di Shanghai, Elisabetta Cocciaretto (91). Sempre in chiave azzurra perde due posizioni la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana - anche lei convocata per le BJK Cup Finals - questa settimana è al numero 213. Questa settimana scatta il WTA 1000 di Pechino - che si concluderà domenica 5 ottobre - con tutte le migliori azzurre al via. Immobile la top ten: al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la quarantanovesima settimana consecutiva: la 27enne di Minsk vede ridursi a 2.792 punti il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek. Sul terzo gradino del podio c'è la vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, staccata ora di 560 punti dalla polacca.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:48
Tennis, ranking Wta: Paolini sempre leader azzurre, Sabalenka resta la regina
09:15
Atletica, Dallavalle: "Medaglia impensabile, gara più inaspettata della mia vita"
23:42
Ciclismo: a Cristian Scaroni il Giro di Romagna
22:10
Ciclismo: ha malore durante Piccola Sanremo, è in rianimazione
21:10
Mondiali ciclismo, Evenepoel: "Giornata fantastica, mi sono sentito subito bene"