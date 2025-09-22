Tennis, ranking Wta: Paolini sempre leader azzurre, Sabalenka resta la regina

Tre azzurre tra le prime cento, con Jasmine Paolini leader italiana e stabile all'ottavo posto. Dopo la Billie Jean King Cup e il torneo di Seoul, la classifica Wta registra un passo avanti Lucia Bronzetti, ora numero 73, mentre è stabile l'altra protagonista del successo di Shanghai, Elisabetta Cocciaretto (91). Sempre in chiave azzurra perde due posizioni la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana - anche lei convocata per le BJK Cup Finals - questa settimana è al numero 213. Questa settimana scatta il WTA 1000 di Pechino - che si concluderà domenica 5 ottobre - con tutte le migliori azzurre al via. Immobile la top ten: al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la quarantanovesima settimana consecutiva: la 27enne di Minsk vede ridursi a 2.792 punti il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek. Sul terzo gradino del podio c'è la vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, staccata ora di 560 punti dalla polacca.