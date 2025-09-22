Atletica, Dallavalle: "Medaglia impensabile, gara più inaspettata della mia vita"

"È stata la gara più inaspettata della mia vita. Partivo con degli obiettivi e con ambizioni di far bene, ma diventare quasi campione del mondo era al di là dei miei pensieri. Sono soddisfattissimo, anche perché è stata una stagione un po' complicata per me: essere riuscito ad arrivare qua a Tokyo e conquistare una medaglia era qualcosa di impensabile e forse ancora adesso non ho realizzato". Così Andrea Dallavalle, medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sullo straordinario traguardo raggiunto a Tokyo. "Forse è la prima volta in vita mia che mi viene un salto di questa bellezza, all'ultimo salto. Solitamente mi deconcentravo un po' in gara, mi facevo trascinare dalle emozioni. Ho ripensato un po' a tutto, al quarto posto di Eugene che non volevo replicare in questa edizione, ho messo tutte le difficoltà dell'ultimo periodo e le ho girate a mio favore - ha aggiunto - Purtroppo faccio una specialità molto traumatica, l'infortunio è sempre dietro l'angolo. Ne ho sofferti tanti in carriera, anche quest'anno non è stato facile. Ma i momenti di difficoltà riescono a forgiarti come persona, ti fanno maturare e ti fanno capire tante cose. Non tutti i mali vengono per nuocere. Quest'anno l'infortunio mi ha fatto rivalutare certe situazioni, mi ha fatto tranquillizzare, sono riuscito a rimanere calmo, anche grazie al mio staff. Abbiamo girato tutto a nostra favore e ora ci godiamo questa medaglia".