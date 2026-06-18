Tennis, primo allenamento per Sinner a Wimbledon

Jannik Sinner è sbarcato all'All England Club. Primo contatto sull'erba di Wimbledon per il n.1 del tennis mondiale che dal 29 giugno a Londra sarà chiamato a difendere il titolo vinto un anno fa: i social ufficiali del torneo hanno infatti pubblicato le immagini dell'azzurro che ha cominciato a prendere confidenza con lo slam londinese con un piccolo show tra colpi di racchetta e palleggi con i piedi. In un altro post si vede Sinner salire sulle tribune e immortalare il Centre Court dove un anno fa ha sollevato il trofeo. Wimbledon ha accolto anche le sorelle Williams che torneranno a giocare, in doppio, il più prestigioso torneo sull'erba.