Tennis: Polonia batte Gran Bretagna, è in semifinale United Cup

La Polonia si è qualificata la semifinale di United Cup, torneo a squadre miste che si sta svolgendo in Australia, eliminando nei quarti la Gran Bretagna. La squadra polacca affronterà sabato prosimo il Kazakhstan per l'accesso alla finale. L'altra semifinale vedrà do fronte gli Usa e una tra Italia e Repubblica ceca, che giocano domani. A Sydney, il match d'apertura era tra Hubert Hurkacz, n.16 Atp, e Billy Harris (n.125), con la vittoria del primo per 7-6, 7-5, in un'ora e tre quarti. Quindi la numero 2 al mondo, Iga Swiatek, è stata costretta alla rimonta su Katie Boulter (n.24), imponendosi per 6-7, 6-1, 6-4 dopo quasi tre ore di gioco e portando alla Polonia il punto decisivo che ha reso inutile il doppio misto finale.