Tennis, papà Cinà: "Federico oltre le attese, a Roma per imparare"

"I risultati di Federico sono al di sopra di ogni aspettativa". Si vede tutto l'orgoglio di Francesco Cinà, coach e padre del 18enne che ha vinto due partite nei Masters 1000 a Miami e Madrid e si prepara a godersi l'esordio agli Internazionali BNL d'Italia. "Abbiamo avuto la fortuna di giocare questi grandissimi tornei. Capiamo bene che non è questo ancora l'habitat di Federico" ha spiegato a SuperTennis Francesco Cinà, ex allenatore di Roberta Vinci che ha accompagnato nei momenti migliori della carriera, compresa la storica prima finale tutta italiana in uno Slam contro Flavia Pennetta allo US Open 2015. "Lui ha vissuto queste due esperienze in maniera stupenda, meravigliosa. Si è approcciato veramente bene sia negli allenamenti che nelle partite, sia quelle che ha vinto che quelle che ha perso. Perciò penso che siano state due o tre settimane di ottima esperienza, di crescita. Piano piano bisogna continuare su questa strada".