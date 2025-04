Tennis, Paolini al "debutto" con coach Lopez: "Iniziato bene"

"L'idea di lavorare con Marc Lopez è nata un po' per caso. Ci stiamo conoscendo, cerchiamo di parlare molto. Questo è il primo torneo in cui mi vede dal vivo e non è semplice. Sono contenta comunque di come è iniziata la collaborazione, poi vedremo come andrà". Jasmine Paolini parla per la prima volta del suo nuovo allenatore Marc Lopez che ha preso il posto di Renzo Furlan. Buon doppista e per anni membro del team di Rafa Nadal, lo spagnolo sta "debuttando" come coach dell'azzurra sulla terra battuta del Wta 500 di Stoccarda. "Non so cosa aspettarmi, ma per ora va bene" ha aggiunto Paolini a Supertennis. La toscana è in semifinale di doppio con Sara Errani ed ai quarti nel singolare dove sabato affronterà la statunitense Coco Gauff. "Con Coco ci conosciamo bene. Mi sono allenata con lei spesso negli ultimi sei mesi. È una giocatrice davvero tosta - sottolinea Paolini - Può giocare davvero molto bene. La sua palla è molto potente, sicuramente devo cercare di essere aggressiva, di controllare il punto. Ma non sarà facile, perché serve bene, si muove bene, risponde bene. Per me è una giocatrice molto completa". "Dovrò essere concentrata, giocare in modo aggressivo ed essere presente su ogni punto", conclude.