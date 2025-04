È terminata al primo turno l'avventura di Luca Nardi al Tiriac Open, sui campi di Bucarest (Atp 250). L'azzurro, n.93 del ranking, è stato sconfitto dall'ungherese Marton Fucsovics (n.90), campione in carica, col punteggio di 6-3, 6-1. Una partita difficile per il pesarese, che ha fatto fatica all'esordio stagionale sulla terra battuta, collezionando in totale 29 errori non forzati.