Tennis, Musetti: "Vorrei incontrare Papa, con bestemmie sono migliorato"

"Mi sarebbe piaciuto incontrare il Papa, magari ci sarà occasione in futuro". Così Lorenzo Musetti ha risposto in conferenza stampa agli Internazionali a chi gli chiede se gli avrebbe fatto piacere incontrare il nuovo Pontefice. "E' ovvio che ho questa nomea...(ride, ndr) Ma è una nomea sulla quale credo di essere migliorato. Poi per me non è facile non esternare, anche se si tratta di una bestemmia o no. Noi toscani siamo un po' così....". Musetti poi conclude: "Ho assistito quando c'è stata la fumata bianca, poi ho letto che gli piace il tennis. Mi è piaciuto il video con Jannik e certo che mi avrebbe fatto piacere incontrarlo".