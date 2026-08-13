Tennis: Atp Montreal, Nakashima elimina Jodar e trova Shelton in finale

13 Ago 2026 - 10:28
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Ventitré anni dopo l'ultima volta sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roddick-Fish a Cincinnati 2003 a Nakashima-Shelton a Montreal 2026. Il risultato a sorpresa nella notte canadese è l'eliminazione di Rafa Jodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada.

A fermare la corsa dello spagnolo ci ha pensato Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6, 6-3 in 2 ore e 4 minuti di gioco. È stata una partita sul filo dell'equilibrio, risolta dal 25enne di San Diego in pochi punti tra il tiebreak del primo set (dopo un parziale sempre on serve) e il break decisivo in apertura del secondo. Ancora una volta Nakashima ha trovato l'aiuto del servizio, con l'81% di punti vinti con la prima e 6 palle break su 6 annullate. Alla prima finale Masters 1000 della sua carriera, l'americano si è già assicurato un nuovo best ranking: virtualmente è n. 22 Atp, ma in caso di successo entrerebbe in top 15. 

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