Tennis: Atp Montreal, Nakashima elimina Jodar e trova Shelton in finale

A fermare la corsa dello spagnolo ci ha pensato Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6, 6-3 in 2 ore e 4 minuti di gioco. È stata una partita sul filo dell'equilibrio, risolta dal 25enne di San Diego in pochi punti tra il tiebreak del primo set (dopo un parziale sempre on serve) e il break decisivo in apertura del secondo. Ancora una volta Nakashima ha trovato l'aiuto del servizio, con l'81% di punti vinti con la prima e 6 palle break su 6 annullate. Alla prima finale Masters 1000 della sua carriera, l'americano si è già assicurato un nuovo best ranking: virtualmente è n. 22 Atp, ma in caso di successo entrerebbe in top 15.