Tennis: Murray sarà il coach di Murray almeno fino a Wimbledon

La collaborazione tra Andy Murray e Novak Djokovic andrà avanti almeno fino alla fine di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in programma dal 30 giugno al 13 luglio. E' quanto riporta il quotidiano britannico The Times. Pur nella comprensibile delusione per aver dovuto abbandonare il match e il torneo, il serbo aveva parlato di "feedback positivi" a proposito del rapporto con Murray dopo il ritiro in semifinale all'Australian Open. "Appena possibile ci metteremo seduti intorno ad un tavolo e ne parleremo", aveva aggiunto allora. Pronto a rientrare in campo, il campione Slam più titolato di sempre, il giocatore con più settimane da numero 1 all'attivo in carriera, si sarebbe dunque convinto a mantenere accanto come coach lo scozzese. In questo modo continuare così un'associazione fra due numeri 1 non nuova, ma nemmeno così frequente, nel tennis maschile. Murray ha raccontato come la proposta del serbo lo abbia sorpreso all'inizio. "Non guardavo nemmeno il tennis in tv, stavo giocando a golf quando abbiamo iniziato a scriverci. Mezz'ora dopo ero in macchina e ho chiamato Djokovic e lui mi ha chiesto se fossi interessato a dargli una mano, una cosa che non mi sarei mai aspettato".