Tennis, Giorgio Armani Classic: vince Djokovic, Darderi perde con Lehecka

26 Giu 2026 - 19:25
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Novak Djokovic ha vinto la sua prima partita stagionale sull'erba al Giorgio Armani Tennis Classic, esibizione all'Hurlingham Club di Londra. Il serbo, ex n.1 al mondo e oggi n.8, ha sconfitto 6-3, 6-7(6), 7-5 Tommy Paul (n.24): il terzo set è stato sostituito da un tie-break. Come accade già da anni, arriverà a Wimbledon - dove ha vinto sette titoli nel singolare maschile - senza alcun torneo di preparazione. All'Hurlingham Club, però, è una presenza fissa dal 2022 ad oggi. Paul, al primo match in questa edizione della manifestazione, sui prati si è già distinto la settimana scorsa, arrivando in finale al Queen's. Sconfitto, invece, nel secondo singolare di giornata Luciano Darderi, che ha preso il posto di Jiri Lehecka (n.14), battuto 6-2, 6-4 da Learner Tien (n.18). Lo statunitense classe 2005 aveva giocato un incontro nella giornata di martedì, perdendo contro Giovanni Mpetshi Perricard.

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