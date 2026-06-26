Tennis, Giorgio Armani Classic: vince Djokovic, Darderi perde con Lehecka

Novak Djokovic ha vinto la sua prima partita stagionale sull'erba al Giorgio Armani Tennis Classic, esibizione all'Hurlingham Club di Londra. Il serbo, ex n.1 al mondo e oggi n.8, ha sconfitto 6-3, 6-7(6), 7-5 Tommy Paul (n.24): il terzo set è stato sostituito da un tie-break. Come accade già da anni, arriverà a Wimbledon - dove ha vinto sette titoli nel singolare maschile - senza alcun torneo di preparazione. All'Hurlingham Club, però, è una presenza fissa dal 2022 ad oggi. Paul, al primo match in questa edizione della manifestazione, sui prati si è già distinto la settimana scorsa, arrivando in finale al Queen's. Sconfitto, invece, nel secondo singolare di giornata Luciano Darderi, che ha preso il posto di Jiri Lehecka (n.14), battuto 6-2, 6-4 da Learner Tien (n.18). Lo statunitense classe 2005 aveva giocato un incontro nella giornata di martedì, perdendo contro Giovanni Mpetshi Perricard.