Tennis, Fonseca subito fuori nella sua Rio: "Troppa emozione"

Domenica scorsa a Buenos Aires era diventato il decimo giocatore più giovane a vincere un torneo Atp dal 1990, oggi il brasiliano Joao Fonseca è uscito al primo turno dal torneo Atp 500 di Rio de Janeiro, battuto in due set dal francese Alexandre Müller per 6-1, 7-6. Il 19enne carioca ha ammesso di aver sentito troppo la pressione di giocare in casa: "Sapevo che sarei stato nervoso, che avrei dovuto superare la paura di giocare davanti a così tante persone - ha detto il n.68 al mondo, da tutti ritenuto un predestinato -. Ci ho provato con tutte le mie forze e con tutti i miei mezzi, è triste ma è un'esperienza che mi servirà la prossima volta". Tra i protagonisti del torneo di Rio c'è anche l'italiano Luciano Darderi, che si è qualificato agli ottavi di finale grazie al ritiro del boliviano Hugo Dellien e dovrà affrontare l'argentino Francisco Cerundolo. Darderi in questa stagione non aveva ancora superato il primo turno di un torneo.