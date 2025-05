Giro d'Italia, Ciccone si ritira dopo caduta: "Fa male lasciare corsa così"

Giulio Ciccone lascia il Giro d'Italia dopo la caduta nella tappa odierna. I controlli evidenziati in ospedale infatti hanno evidenziato un importante ematoma al muscolo vasto laterale del quadricipite destro, oltre a una piccola lesione alla fascia muscolare. Il corridore dovrà stare a riposo per due settimane. "Non ho parole. Ho cercato di lottare per finire la tappa perché speravo che i controlli in ospedale dimostrassero che non era poi così grave e che potessi riprendermi e lottare per una tappa, ma ho capito subito che era qualcosa di importante perché il dolore era troppo forte, e ora sappiamo perché. Fa male lasciare il Giro in questo modo, soprattutto con le salite che ancora ci attendono e l'ottimo feeling in squadra, oltre a lasciare la buona posizione che avevo in classifica generale. Ora ho bisogno di tempo per riprendermi e vedremo per il resto della stagione", ha affermato Ciccone in un comunicato.