Tennis: Djokovic non molla, obiettivo Australian Open

Novak Djokovic è fiducioso di poter ancora vincere tornei del Grande Slam, a partire dagli Australian Open: il serbo inizierà questa settimana a Brisbane il suo tentativo di conquistare un 11/o titolo senza precedenti e la 25/a corona major. La top-ranked Aryna Sabalenka, che punta al terzo trofeo di Melbourne Park, lo raggiungerà al Queensland Tennis Center dal 29 dicembre al 5 gennaio per giocare un torneo femminile dal campo di partecipanti stellare. La stagione 2025 prende il via venerdì con la United Cup a squadre miste di Perth e Sydney, con la numero due del mondo Iga Swiatek al suo primo torneo dopo aver scontato una sospensione di un mese per doping. Ed è la prima stagione da quando Djokovic, 37 anni, ha iniziato a giocare che nessuno degli altri cosiddetti "Big Four" sarà dall'altra parte della rete, dopo i ritiri di quest'anno di Rafael Nadal e Andy Murray e Roger Federer che ha smesso di giocare nel 2022. . Così Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono diventati i nuovi re del Grande Slam: entrambi hanno scelto di non disputare un torneo di riscaldamento in vista del primo Major dell'anno, l'AO Open che comincerà il 12 gennaio. Djokovic ha stupito il mondo del tennis assumendo Murray come allenatore. Il britannico, tre volte vincitore di un major, salterà Brisbane, ma ritroverà il suo vecchio rivale agli Australian Open. "Cercherò comunque di andare forte perché sento che il mio corpo sa funzionando bene. Sono ancora motivato a vincere i Grandi Slam, a fare la storia", ha detto Djokovic, che ha bisogno di un'altra corona Slam per superare le 24 di Margaret Court. "Questo è uno dei motivi principali per cui ho chiesto ad Andy di lavorare con me - le parole del serbo -, perché ho ancora grandi progetti, quindi finché sarà così, continuerò ad andare avanti". Nel 2024 'Djoko' non ha vinto uno Slam, ma ha conquistato l'oro olimpico a Parigi e poi ha concluso la sua stagione a ottobre. A Brisbane giocheranno anche un risorto Grigor Dimitrov, Holger Rune e Frances Tiafoe, oltre all'australiano Nick Kyrgios, che torna dopo che gli infortuni lo hanno limitato a una sola partita di singolare nell'Atp Tour in due anni. Lui e Djokovic giocheranno insieme il doppio. Invece a sfidare Sabalenka sulla Pat Rafter Arena saranno le americane Jessica Pegula ed Emma Navarro, rispettivamente al settimo e all'ottavo posto del ranking, oltre all'ex numero due del mondo Ons Jabeur e alla veterana Victoria Azarenka.