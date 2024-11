TENNIS, COPPA DAVIS: USA-AUSTRALIA 1-1 DOPO I SINGOLARI, DOPPIO DECISIVO

Si decide al doppio il quarto di finale di Coppa Davis tra USA e Australia, le due nazionali più titolate nella storia della manifestazione. Al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga Thanasi Kokkinakis indirizza in favore dell'Australia il 48mo scontro diretto fra le due nazionali battendo Ben Shelton, che ha mancato quattro match point, 6-1, 4-6, 7-6(12). Il tie-break decisivo è il sesto più lungo nella storia della Davis. Nel secondo singolare, Taylor Fritz ha sconfitto in due set per 6-3, 6-4 Alex De Minaur. In doppio, il capitano americano Bryan cambia le carte e schiera Tommy Paul e Ben Shelton. Hewitt conferma invece Matthew Ebden e Jordan Thompson. Da questo confronto uscirà l'avversaria in semifinale di Italia o Argentina.