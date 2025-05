Tennis, Binaghi: "Risultati importanti, ma conta di più diffusione sport"

Il tennis italiano "sta vivendo un momento particolare, siamo stati anche oggetto di studio" per capire come è riuscito "ad ottenere risultati a cui nel nostro paese non si era mai pensato". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente Federazione Italiana Tennis e Padel, in occasione del convegno Stati Generali dello Sport organizzato da Forza Italia alla Camera dei Deputati. "Il tema della diffusione dello sport ci è sempre caro, abbiamo sempre sottolineato che l'obiettivo di una federazione non è il raggiungimento dei risultati ma della massima diffusione dello sport. Credo che questo è quello che ci chiede il governo che finanzia la pratica sportiva", ha aggiunto ricordando gli oltre 5 milioni di praticanti nel tennis e che il padel è uno degli sport con maggior diffusione negli ultimi anni. "La nostra è l'unica tv al mondo gestita da una federazione sportiva ed è stato il miglior investimento fatto", ha sottolineato poi Binaghi a proposito della diffusione dello sport anche attraverso una più ampia copertura televisiva. Binaghi ha poi ricordato anche "gli oltre 12 milioni di euro" investiti nelle scuole "e quest'anno andremo verso i 20". "Il tutto con capitali che attraiamo dall'estero attraverso le grandi manifestazioni come gli Internazionali d'Italia", ha aggiunto.