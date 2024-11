TENNIS: BINAGHI, I SUCCESSI DI PAOLINI VERA SORPRESA DELL'ANNO

"Oltre alle cose incredibili che ha fatto Jannik Sinner, la vera sorpresa dell'anno è rappresentata dai successi di Jasmine Paolini, in singolare e nel doppio con Sara Errani". Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, ospite di Radio Anch'io Sport, ha reso omaggio allo splendido 2024 della tennista toscana, attuale numero 4 del ranking Wta, trascinatrice dell'Italia arrivata in semifinale della Billie Jean King Cup. "Lei è la vera grande sorpresa di quest'anno del tennis italiano. Siamo in una semifinale mondiale - ha ribadito Binaghi -, la Polonia di Iga Swiatek è una gran brutta bestia, però nelle gare a squadre i valori spesso si riescono a sovvertire".