TENNIS, BERRETTINI: "UNO DEI SUCCESSI PIÙ BELLI, LO DEDICO A ME"

"E' stata sofferta e voluta. Questa medaglia è pesante. Ogni partita è stata vissuta intensamente. Siamo un gruppo compatto, siamo forti. La voglia di tornare in Davis è stato uno dei motori del mio 2024 per tornare competitivo. Non avrei mai pensato di poterla rivincere subuto". Così a Raisport Matteo Berrettini, dopo la vittoria della Coppa Davis. "Quando succedono le cose belle in campo te ne accorgi sempre qualche mese dopo. Siamo tutti amici perché è arrivato dopo un periodo cupo e quindi forse è uno dei miei successi più belli. Dedico questa coppa alla mia famiglia, alle persone che mi sono state vicine ma anche a me perché ho avuto il coraggio di non mollare, ho fatto delle scelte difficili per la mia vita per la mia carriera. Ci ho sempre creduto", ha aggiunto.