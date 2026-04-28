Tennis: Berrettini batte Kypson e avanza al Sardegna Open

28 Apr 2026 - 18:48

Matteo Berrettini avanti al Sardegna Open, Challenger 175 di Cagliari, dopo una maratona di quasi tre ore contro lo statunitense Patrick Kypson. L'azzurro, grazie al successo, evita di scivolare fuori dalla top 100 della classifica Atp. Il tennista romano ha vinto il primo set 6-4 grazie a un break al quinto game. Sembrava avere in pugno anche il secondo set dopo il break che lo ha portato sul 6-5, poi il crollo: controbreak di Kypson e tie-break perso 5-7. Sembrava finita, anche perché Berrettini ha perso subito il servizio nel primo game del terzo set: l'ex numero 6 al mondo appariva stanco e sfiduciato. E invece ecco il controbreak del 4-4 che ha trascinato la frazione sino all'ultimo decisivo tie-break. Alti e bassi anche nei colpi finali. Poi due match point per Berrettini, decisivo il secondo. Ora incontrerà la testa di serie numero uno del tabellone Mariano Navone agli ottavi. Fuori, invece, Stefano Travaglia, battuto al terzo set dall'olandese Jesper De Jong. Domani in programma al Sardegna Open il derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci.

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