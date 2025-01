Tennis, beffa Osaka: sta per vincere Auckland e si infortuna

Domenica beffarda ad Auckland per Naomi Osaka che proprio mentre stava avviandosi a vincere il suo primo trofeo dagli Australian Open del 2021 è stata costretta a gettare la spugna nel corso del secondo set della finale contro Clara Tauson (la prima disputata negli ultimi 3 anni) a causa di un infortunio ai muscoli addominali. La giapponese, che si era aggiudicata il primo set 6-4 in 46 minuti di partita, si è dovuta arrendere al dolore e ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente scossa e provata da questo inconveniente che - a una settimana dal via del primo Slam del 2025 - si spera non le impedisca di prendere parte agli Australian Open.