Tennis, Australian Open: a Siniakova-Townsend il titolo di doppio femminile

La ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend hanno vinto il torneo di doppio femminile all'Open d'Australia, battendo in finale la taiwanese Hsieh Su-wei e la lettone Jelena Ostapenko col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3 alla Rod Laver Arena. Favorite del torneo, le vincitrici hanno resistito al tentativo di rimonta delle avversarie nel secondo set per aggiudicarsi il secondo slam insieme dopo Wimbledon 2024. Per Siniakova si tratta del decimo titolo del Grande Slam in doppio femminile e alla fine ha ringraziato la compagna che dall'anno scorso le ha permesso di accrescere il suo palmares, "ma la cosa più importante - ha aggiunto - è che ci stiamo divertendo". Quello del doppio femminile è l'ultimo titolo assegnato a Melbourne 2025 prima della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.