Tennis: Auckland, alle qualificazioni eliminata Brancaccio

Nuria Brancaccio è stata eliminata alle qualificazioni dell'Asb Classic, il Wta 250 che inaugura la stagione 2025 del circuito sul cemento della Manuka Doctor Arena di Auckland (Nuova Zelanda, montepremi di 275 mila euro). Non fortunata nel sorteggio Brancaccio, che ha pescato l'esperta Anna-Lena Friedsam, trentenne tedesca capace di salire fino alla posizione numero 45 nel 2016. Dopo un ottimo primo set, la tennista italiana ha ceduto il passo alla rivale per 2-6 6-2 6-3 dopo 1h44' di gioco. Come suggerisce il punteggio, l'unico set più equilibrato è stato il terzo, in cui Brancaccio ha anche avuto le sue chance.