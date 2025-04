Tennis, Atp Monaco di Baviera: Zverev batte Altmaier e va ai quarti

C'è anche Alexander Zverev tra i qualificati ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera, dove è in corsa l'azzurro Luciano Darderi. Il tedesco ha battuto in due set il connazionale Daniel Altmaier e cercherà di tornare a vincere il torneo che si è già aggiudicato due volte, nel 2017 e nel 2018, per rimettere in carreggiata una stagione cominciata male. Dopo la netta sconfitta nella finale dell'Open d'Australia contro Jannick Sinner, in sei tornei è stato eliminato prima dei quarti di finale. E' successo anche nel recente Masters 1000 di Montecarlo, dove il ko con Matteo Berrettini ha così impedito di puntare a togliere il n.1 a Sinner prima del suo ritorno in campo agli Internazionali di Roma.