Esordio vincente per Novak Djokovic al 'Miami Open', il secondo Masters 1000 della stagione, in scena sul cemento dell'Hard Rock Stadium. Il serbo, quarta testa di serie e 'bye' al primo turno, ha battuto in due set l'australiano Rinky Hijikata, numero 84 Atp, con il punteggio di 6-4 7-6(1).