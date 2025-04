Tennis, Atp Marrakech: Darderi approda ai quarti di finale

E' Luciano Darderi ad approdare ai quarti di finale del Grand Prix Hassan II, l'Atp 250 sulla terra battuta in corso a Marrakech, in Marocco (montepremi 596.035 euro). L'italiano ha impiegato tre set prima di riuscire ad avere la meglio del francese Hugo Gaston (n.84), battuto col punteggio di 2-6 6-2 6-3 in poco più di due ore di partita. "E' molto bello - ha dichiarato a fine match - c'erano tanti italiani che facevano il tifo per me e li ringrazio. Sono felice perché è stato un match difficile, ci siamo sfidati diverse volte con Gaston, non ho giocato bene nel primo set ma poi ho preso fiducia e dal secondo set in poi ho lottato su ogni palla".