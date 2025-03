E' già finita l'avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma sul duro all'Indian Wells Tennis Garden (Laykold - montepremi di 8.963.700 dollari). I due azzurri hanno perso contro la coppia australiana formata da Matthew Ebden and John Peers, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.