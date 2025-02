Tennis, Atp Doha: Errani e Paolini in finale nel doppio. Battute le russe Andreeva e Shnaider

Sara Errani e Jasmine Paolini non sbagliano il colpo in quel di Doha e approdano in finale nel doppio WTA 1000 di Doha. Le campionesse olimpiche hanno superato in tre set la coppia russa (quest'anno già a segno a Brisbane e semifinaliste a Melbourne) composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider sul campo in cemento del Khalifa International Tennis Complex con il punteggio di 4-6, 7-6 e 11-9 in un’ora e 43 minuti di partita. In una partita complessa e con ben tre match point annullati, le due azzurre hanno avuto la meglio e adesso sfideranno nella finalissima Wu e Jiang. Appuntamento per sabato pomeriggio.