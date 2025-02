Tennis: Atp Delray Beach, Arnaldi approda ai quarti

Matteo Arnaldi, numero 38 del mondo, è il quinto italiano ai quarti di finale al Delray Beach Open, ATP 250 in calendario dal 1993 (montepremi 680.140 dollari), in programma al Delray Beach Stadium & Tennis Center, in Florida, negli Usa. Testa di serie numero 4, per la prima volta tra i primi 4 di un tabellone Atp in carriera, ha iniziato direttamente al secondo turno e sconfitto 7-6(4) 4-6 7-6(1) il teenager Learner Tien (82 ATP), finalista alle Next Gen ATP Finals 2024 e capace di sorprendere Daniil Medvedev all'Australian Open prima di cedere contro Lorenzo Sonego agli ottavi. Il sanremese, che ha rimontato da sotto 3-5 al terzo, ha chiuso il match con 24 ace e 10 palle break salvate su 14 concesse in un confronto durato due ore e 49 minuti. Ha raggiunto così il suo sesto quarto di finale ATP, il terzo sul duro all'aperto dopo i due giocati nel 2024 a Brisbane e Montreal, dove ha festeggiato la prima semifinale in un Masters 1000. "E' stata una partita molto combattuta ed equilibrata, Learner è un avversario molto duro e ha dimostrato di cosa è capace. Anche le condizioni non sono semplici, c'è grande umidità, avrò cambiato 65 magliette. Sono molto felice di essere uscito vincitore - ha sottolineato l'azzurro - Grazie a tutti voi che siete venuti, anche se magari non siete per me. E' sempre bello giocare comunque in uno stadio pieno. Non è mai facile giocare contro giocatori di casa, mi piace però essere in queste situazioni, e trovare la via per arrivare alla vittoria".