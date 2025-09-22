F1: Red Bull e Horner si separano ufficialmente dopo 20 anni

Christian Horner e la Red Bull hanno finalizzato la procedura di uscita dalla scuderia dell'ex team principal due mesi dopo la rimozione dall'incarico. Lo annuncia in una nota Red Bull senza fornire dettagli sui termini dell'accordo. "Guidare il team Red Bull è stato un onore e un privilegio - ha dichiarato Horner - Quando abbiamo iniziato nel 2005 nessuno di noi avrebbe potuto immaginare il percorso che ci aspettava: i mondiali, le gare, le persone,i ricordi". Horner è stato sollevato dall'incarico con effetto immediato lo scorso luglio, il suo posto è stato preso da Laurent Mekies. L'ad per i progetti aziendali e per gli investimenti di Red Bull, Oliver Mintzlaff, ha ringraziato l'ex team principal "per l'eccezionale lavoro svolto negli ultimi 20 anni".