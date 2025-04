Tennis: Atp Barcellona, Alcaraz supera il primo turno

Buona la prima per Carlos Alcaraz al Barcelona Open Banc Sabadell" -ATP 500, montepremi 2.889.200 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della città. Il tennista spagnolo, numero 1 del seeding e fresco di successo a Montecarlo, ha battuto al primo turno l'americano Ethan Quinn per 6-2, 7-6 (6). Passa il turno anche Stefanos Tsitsipas (3), che ha battuto l'americano Reilly Opelka per 6-2, 6-2. Casper Ruud (2) ha sconfitto il colombiano Daniel Elahi Galan per 6-4, 6-3.