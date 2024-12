Tennis: anche Djokovic al via all'Atp di Doha, possibile sfida con Sinner

Ci sarà anche Novak Djokovic all'Atp 500 di Doha. In un post sul proprio profilo Instagram, la Qatar Tennis Federation ha annunciato la presenza del trentasettenne di Belgrado, oggi numero 7 Atp, all'edizione 2025 del Qatar ExxonMobil Open, torneo di categoria Atp 500 che si svolgerà dal 17 al 22 febbraio sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex. Un torneo che si prospetta molto prestigioso dopo che, dalla stessa federazione qatariota, è arrivata nei giorni scorsi la conferma della presenza del numero 1 Atp Jannik Sinner. In quel di Doha si tratta appunto di un ritorno per Djokovic, che ha già conquistato il titolo - quando rientrava nell'elenco degli ATP 250 - nel 2016 e nel 2017, battendo in finale prima Rafael Nadal e poi Andy Murray. Sinner e Djokovic, però, non saranno gli unici due top player in campo a Doha, che ospiterà anche i russi Daniil Medvedev (numero 5 Atp) e Andrey Rublev (numero 8), in campo come atleti neutrali.