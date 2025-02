Tennis, Alcaraz: "L’assenza di Sinner non mi influenza. Voglio il numero 1"

Vincitore dell'Atp500 di Rotterdam, Carlos Alcaraz è arrivato a Doha con la speranza di poter bissare il successo olandese in un torneo che per la prima volta sarà un 500. Di questo e altro, il murciano ha parlato con Sport dei suoi obiettivi per la stagione e della sospensione di Sinner "L'assenza di Jannik in questi mesi non mi influenza affatto. Sono concentrato sul mio lavoro per tornare numero uno". Dopo essersi sfidati in Australia, anche a Doha Carlitos è stato sorteggiato nello stesso lato di tabellone di Djokovic con un possibile incrocio in semifinale: "Vedremo come starà dopo la lesione, ma l'ho visto allenarsi bene. Noi faremo qualche piccolo aggiustamento perché pensiamo che il livello a cui ho giocato l'ultima volta contro di lui non è stato molto buono".